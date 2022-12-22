İşçi servisi tıra arkadan çarptı: 12 işçi yaralı

Kaza, Edirne yolu üzeri Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametine seyreden işçilerin içinde bulunduğu Emrah Yaman yönetimindeki 59 S 1602 plakalı servis minibüsü, kaza nedeniyle yavaşlayan Necmi İleri idaresindeki tıra arkadan çarptı.
Kaza sonrası yaralanan 12 işçi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve çevredeki özel hastanelere sevk edildi.
Hüseyin Tayyar
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