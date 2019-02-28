İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İşçi servisi tıra çarptı: 3 yaralı

İşçi servisi tıra çarptı: 3 yaralı
İşçi servisi tıra çarptı: 3 yaralı

Hatay'ın Payas ilçesinde işçi servisinin tıra arkadan çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E-5 Karayolu üzerindeki itfaiye kavşağında Adil Başlıkaya'nın kullandığı 31 ZF 584 servis minibüsü, Hüseyin Öztürk idaresindeki 34 UU 1300 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü ve yanındaki 2 kişi sıkıştı. Yaralıları sıkıştıkları yerden Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas İtfaiye Grup Amirliği Kaza Kırım Ekibi kurtardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  

Ferit Savaş

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.