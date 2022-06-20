İşçi servisinin çarptığı motosiklet aracın altında kaldı: 1 ölü

Kaza, Gaziantep-Kilis Karayolu üzerinde Yeşilkent Mezarlığı kavşağı yakınlarında dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yolda motosikletiyle seyir halinde olan 22 yaşındaki Ahmet Kaya'ya arkasından gelen işçi servisi çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken sürücü Kaya, motosikletiyle birlikte yolda sürüklenmeye başladı. Aynı istikamette seyir halinde olan 64LE104 plakalı Fiat marka hafif ticari aracın sürücüsü yerde sürüklenen Kaya'yı fark etmedi. Ticari araç motosikletle birlikte genç sürücüyü altına alarak sürüklemeye başladı. Çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine araç dururken, aracın altında kalarak ağır yaralanan Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri ticari araç ile servis sürücüsünü gözaltına aldı. Fabrikada işçi olarak çalışan genç sürücünün cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilen genç sürücünün cenazesi Yeşilkent Mezarlığına defnedildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 2 sürücünün ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Muhammet Abdulkadir Esen

