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İşçiler çalışırken fabrikanın duvarı çöktü

İşçiler çalışırken fabrikanın duvarı çöktü
İşçiler çalışırken fabrikanın duvarı çöktü

Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tekstil fabrikasında çalışan işçiler, çöken duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayda 3 işçi yaralandı.

İşçiler çalışırken fabrikanın duvarı çöktü - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir tekstil fabrikasında yaşandı. İddiaya göre, bitişik çırçır fabrikasında çalışan bir iş makinesinin çarptığı duvar çöktü. Duvarın çökmeye başladığını gören işçiler son anda kaçarken, duvar parçalarının isabet ettiği 3 işçi hafif şekilde yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Yaşanan olay sonrası göçüğün altında kalan işçi olma ihtimaline karşı bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinden sonra yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 

Şinasi İnan - Bekir Şeyhanlı
 

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