İşçiler yeni asgari ücretten memnun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2023 yılı asgari ücreti 8 bin 506 TL olarak açıklandı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçiler de değerlendirmelerde bulunarak, 8 bin 500 TL'den memnun olduklarını söyledi. Yeni ücretin iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen bir çalışan; "Asgari ücret iyi oldu, gerçekten güzel oldu işçiler için. Ama burada işverenleri de düşünmek lazım. Onlar bir işçiye ayda 12 bin TL'ye yakın para ödeyecek. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Bir diğer çalışan da şükür ederek; "Beklentimiz yüksekti ama buna da şükür. 8 bin 500 TL ideal, buna da şükür" dedi.

"Bizce sıkıntı yok"

Asgari ücreti değerlendiren bir diğer işçi de açıklanan rakamın uygun olduğunu ancak fahiş fiyata mal satılmaması gerektiğini söyleyerek; "Asgari ücret çalışanlara da işverenlere de iyi oldu. Devletimiz de bunu öngördü. Başkanımız bunu uygun gördüyse bizce de bir sıkıntı yok. Ama inşallah dileğim şu; fahiş fiyata mal satan insanlar inşallah satmaz" diye konuştu.

İşveren Murat Oğuz, “Yapılan asgari ücret zammı konusunda memnunuz. Hem işçiyi hem de işvereni sevindirdi. Dolar kuruna oranla iyi bir zam yapıldı. Hem işçiyi hem de bizi de düşünmek gerekiyor. Bizim 8 bin TL civarında beklentimiz vardı fakat 500 TL fazla oldu, iyi oldu” dedi.

“Piyasaya göre iyi bir zam yapıldı”

Yeni asgari ücretin beklentisinin üstünde olduğunu söyleyen Orhan Yılmaz da, “Piyasaya göre iyi bir zam yapıldı. 3-5 ay sonra ürünlere bir zam gelmediği takdirde güzel olduğunu düşünüyorum. Ben ve birçok kişi beklemiyordu. 7 bin TL civarında beklentimiz vardı. Tüketiciye başka zamlar yansıtılmadığı takdirde iyi bir zam olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

Enflasyonun çok fazla artmaması halinde açıklanan rakamın yeterli olduğunu belirten işveren Dilan Beceren ise şöyle konuştu, “Asgari ücret beklenmedik bir miktara çıkarıldı. Verilen zam rakamının gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Enflasyon ve zamlar çok fazla olmasa bence yeterli bir zam olduğunu söyleyebilirim.”

Turan Bulut - Eren Elyesa Polat - Atilla Özer





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