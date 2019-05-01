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İşçiler yürüdü, onlar çalışmaya devam etti

İşçiler yürüdü, onlar çalışmaya devam etti
İşçiler yürüdü, onlar çalışmaya devam etti

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Samsun’da bazı sendikalar yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş esnasında bazı işçiler ise yürümek yerine ekmek paralarını kazanmak için çalışmaya devam etti.

Samsun'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Türk-İş, DİSK, KESK ve TTB yürüyüş gerçekleştirdi. İstasyon Mahallesi Ray Apartmanı önünde toplanan kalabalık, Cumhuriyet Caddesi istikametinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

“Ekmek parası için çalışmaya mecburum” 

Yürüyüş esnasında ise bazı simitçiler ve inşaat işçileri kalabalıkla birlikte yürümek yerine ekmek paralarını kazanmak için çalışmaya devam etti. Bir inşaatta çalışan işçi Davut Sünnetçi, ekmek parası için çalışmaya mecbur olduğunu söyledi. Ekmek mücadelesi verdiğini ifade eden Sünnetçi, ailesini geçindirmeye çalıştığını belirtti. 

Bir başka inşaat işçisi Ramazan Alim ise ailesinin karnını doyurmak için yürümek yerine 1 Mayıs da bile çalıştığını aktardı. Hep bir mücadele içinde olduklarını kaydeden Alim,"Çoluk çocuğumuz aç. Yeri geliyor kuru ekmek yiyoruz. Hani kimse sahip çıkmıyor bize" diye konuştu.
Sendikaların yürüyüş etkinliği Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan basın açıklamasının ardından sona erdi.  

Barış Gök

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