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İşçileri taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı

İşçileri taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı
İşçileri taşıyan kamyonet ile otomobil çarpıştı: 19 yaralı

Antalya'nın Aksu ilçesi otomobil işçi taşıyan kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kurşunlu Şelalesi yolunda meydana geldi. Tuğba Y. idaresindeki 07 HGR 78 plakalı otomobil, karşı şeritteki Abdullah K. yönetiminde kasasında işçilerin bulunduğu 07 ANB 670 plakalı kamyonetle çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada otomobildeki 7 kişi ile kamyonetin kasasında bulunan 12 işçi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla yakındaki hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

İsa Akar
 

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