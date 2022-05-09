İşçileri taşıyan servis aracı kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Olay, saat 08.15 sıralarında Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, viraja hızlı bir şekilde giren İlhan G. kontrolündeki 34 LPG 731 plakalı servis aracı ile 34 HS 3045 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Ağır hasar alan araçların içinde bulunan 7 kişi yaralanırken olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırırken vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olayda işçileri yaralanan Adnan Demirel kaza hakkında konuşarak, “Aldığımız bilgilere göre, aracın çok süratli geldiği söyleniyor. Servis aracını fark etmiş ancak çok süratli olduğu için duramamış ve neye uğradığını şaşırmış. Yaralılarımız var ve şu an onların tedavileri sürüyor. Daha sonra gelişmeleri kontrol edeceğiz. Araçların ikisinin de ağır hasar aldığını düşünüyoruz” dedi.

Erdal Can İçelli - Hakan Polat - Mert Yıldırım

