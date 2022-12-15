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İşçileri taşıyan servise tırın çarpması sonucu 20 kişi yaralandı

İşçileri taşıyan servise tırın çarpması sonucu 20 kişi yaralandı
İşçileri taşıyan servise tırın çarpması sonucu 20 kişi yaralandı

Tırın çarpması sonucunda işçi servisinde bulunan 20 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre R.B. kontrolündeki 35 HD 3428 plakalı tır, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda işçileri taşıyan E.O. idaresindeki 64 S 0282 plakalı servise çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan servisteki 20 kişi çevre hastanelere kaldırılırken tır sürücüsü R.B., ekiplerce gözaltına alındı. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Köksal Kılınç

 

 

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