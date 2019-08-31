İşçilerin İBB önündeki bekleyişi sürüyor

Birkaç gün önce İBB'de ve bağlı şirketlerinde çalışan bazı işçilerin işten atılmasının ardından çalışanlar, Fatih Saraçhane'deki İBB binasının önündeki eylemlerine devam ediyor. Eylem yapan çalışanlardan bir kısmı evine dönerken, bir grup ise gece saatlerinde de bina önünde beklemeye devam etti.

İşçiler adına bir açıklama Taner Turan, “Son altı ay içinde ve öncesinde işe başlayan ve Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) işe alınan bazı arkadaşlarımızın maalesef çok onur kırıcı bir şekilde, mesajla bildirilip iş akitleri fes edilmiştir. 31 Mart öncesi seçimi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazandığı belediyelerde, herhangi bir kardeşimizi işini, aşını kaybederse mutlaka ve mutlaka beni bulsun diye bir cümlesi vardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bugün itibariyle farklı farklı rakamlar telaffuz ediliyor. Tabi sağlıklı bir bilgi alamadığımız için rakam veremiyoruz. İSPARK'ta iki gün önce 230 arkadaşımızın iş akdi fes edildi. İSTON'dan 5 arkadaşımız ve Kültür A.Ş,'den 14 kişi, toplamda yaklaşık 250 arkadaşımızın iş akdi fes edildi” diye konuştu.

Kendilerinin herhangi bir parti ya da siyaset ile ilgilerinin olmadığını belirten Turan, “Bu arkadaşların asla ve asla siyasi bir ilgisi yok, politika ile bir ilgisi yok. Biz sadece ve sadece işimizi istiyoruz, ekmeğimizi istiyoruz. Şuan okulların açılmasına çok kısa bir süre kaldı. Dolayısıyla herkesin çocuğunun okula gideceği bir dönemde, herkesin kirası var, çocuklarının ihtiyaçlarını alınacağı bir zamanda, böyle acımasızca bir kararın, haksızca bir kararın alınması emekçiler olarak bizleri üzmüştür. Bizim bir parti ile bir alakamız yok. Tüm siyasilere söylemek istiyorum, kimse bizi kullanmasın, kimse bizim üzerimizden bir rant elde etmeye çalışmasın, hiç kimse farklı fikirle gelmesin” dedi.

Medeni Topaloğlu