İşçilerin kaldığı 32 yataklı konteyner ev alev alev yandı

Yangın, Hürriyet Mahallesi Başmaslak Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşaat alanında meydana geldi. 32 yataklı konteyner evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine diğer konteyner evler de tamamen boşaltıldı. Devriye Ekipler Grup Amirliği ekipleri de yangın çevresinde güvenlik tedbiri aldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına

Olay yerinde inceleme yapan itfaiye ekipleri, yangının elektrik çıkmış olabileceği üzerinde duruyor.

Hüseyin Tayyar

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