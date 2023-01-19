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İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı

İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı
İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı

Eyüpsultan’da inşaat işçilerinin kaldığı konteyner alev alev yandı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, yangında can kaybı olmadı.

İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, dün 11.30 sıralarında Eyüpsultan Bülbüldere Caddesi Eyüpsultan Kız İmam Hatip Lisesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde nedeni belirlenemeyen şekilde yangın çıktı. Yangının çıktığını gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan konteyneri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, işçilerin kaldığı konteyner kullanılamaz hale geldi.

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