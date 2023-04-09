İşçilerin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu

Yangın, Mollafenari Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde yer alan çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlikte çalışan işçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle, konteyner alevlere teslim oldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde yangın kontrol altına alınırken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

Mert Gürenç - Hakan Öztürk

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