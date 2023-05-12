İşçilerin kaldığı konteyner evler alev alev yandı

Olay, Velimeşe OSB Mahallesi 236. Sokak üzerinde bulunan alt yapı işçilerinin kaldığı konteyner evlerde meydana geldi. 30 yataklı konteyner evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine diğer konteyner evler de tamamen boşaltıldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, yan yana bulunan konteynerler küle döndü.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırıyor. Jandarma tarafından da yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hüseyin Tayyar

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