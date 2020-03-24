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İşçilerin taşıdığı demir, elektrik tellerine temas etti: 3 yaralı

İşçilerin taşıdığı demir, elektrik tellerine temas etti: 3 yaralı
İşçilerin taşıdığı demir, elektrik tellerine temas etti: 3 yaralı

Konya’nın Ereğli ilçesindeki bir iş yerinde işçilerin taşıdığı demir iskele yüksek gelirim hattının geçtiği tellere temas etmesi sonucu 3 kişi akıma kapılarak yaralandı.

Olay, Konya Adana Karayolu üzeri sanayi kavşağı civarında bulunan bir depo önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerafettin Ş'ye ait hububat deposu önünde çalışan Emre K., Kadir K. ve Yaşar A., demir iskeleyi sürüyerek götürdüğü sırada iskelenin üst tarafının yüksek gerilirim tellerine temas etmesi sonucu üç çalışan akıma kapıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cihan Karakış

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