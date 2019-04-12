İşçisi olduğu belediyeye başkan seçildi

Gökçedere Belediyesinde 25 yıl boyunca şoförlük ve iş makinesi operatörlüğü yapan Yavuz Bakır, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) başkan adayı olarak 31 Mart yerel seçimlerine girdi. Bakır, en yakın rakibine 83 oy fark atarak uzun yıllar hizmetinde bulunduğu belediyenin başkanı olarak seçildi. Tarihinde ilk kez MHP'li bir başkanın yöneteceği beldede Başkan Bakır, partisi adına da bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Yavuz Bakır yaptığı açıklamada, 1994 yılında Gökçedere Belediyesine şoför olarak girdiğini ve aradan 5 dönem geçtiğini söyledi.

Belediyede çalıştığı süre boyunca verilen görevleri layıkıyla yerine getirdiğini buna istinaden halkın da teveccüh gösterdiğini ifade eden Bakır, "1994 yılında girdiğim belediyede zaman geldi operatörlük yaptım. Zaman geldi şoför olarak çalıştım. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde de belediye başkanlığına MHP'den aday olmuştum. Ve halkımızın da teveccühüyle belediye başkanı olarak seçildim. İnşallah onlara layık olmaya çalışacağım" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir ismin beldede ilk kez belediye başkanı seçildiğini de anımsatan Bakır, "Milliyetçi Hareket Partisi'nin Gökçedere'deki ilk başkanı olmaktan da gurur duydum. İnşallah görevimiz süresince belediye başkanı olarak yapılacak hizmetlerin en iyisini, en güzelini beldemize getirmek için gayret edeceğiz" diye konuştu.

Belediyeyi yaklaşık 6 milyon liralık bir borçla devraldığını ve beldenin sıkıntılarını iyi bildiğini vurgulayan Bakır, ilk iş olarak kanalizasyon ve içme suyu sıkıntısını çözmek için çaba göstereceğini belirtti.

Belde halkının geçimini büyük oranda çiftçilik ve hayvancılıktan sağladığına dikkat çeken Bakır, "1975'ten bugüne beldemizde kanalizasyon sıkıntısı var. Beldemizde bir arıtma tesisi olmadığı için vatandaşlarımız büyük bir sıkıntı içerisinde. Dolayısıyla kanalizasyon arıtma tesisinin bir an önce yapılması için çalışacağız. İçme sularının durumunu sağlık müdürlüğümüz de biliyor. Kaymakamlığımıza da kirli olduğu yönünde raporlar gönderiliyor. Su bizim için çok önemli. İnşallah bu süre içerisinde gerekli destekleri de alarak bu sorunları çözüme kavuşturma gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

Beşir Kelleci