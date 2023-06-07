İsdemir'de 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşma sağlandı

İsdemir Yönetimi ile Özçelik-İş Sendikası arasında devam eden 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandı ve sözleşme 6 Haziran tarihinde bağıtlandı. Yapılan açıklamaya göre, şirketin saat ücretli 2716 çalışanını kapsayan sözleşme görüşmelerinin 6'ncı oturumda sonuca bağlandığı duyuruldu. Görüşmelerde 68 Asıl, 2 Geçici olmak üzere toplam 70 madde üzerinde anlaşma sağlandı. 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ni anlaşmayla sonuçlandıran şirket, insanı merkezi alan yaklaşımı doğrultusunda çalışanlarını korumaya ve iş barışı sağlamaya devam ediyor. İskenderun'un göz bebeği İsdemir, çalışanları ve paydaşları ile birlikte ülke ekonomisi için üretmeyi sürdürecek.

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