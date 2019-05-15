İşe alımda “Dijital İş Gücü” dönemi başlatan CarrefourSA'ya üç farklı ödül

CarrefourSA, İnsan Kaynakları alanındaki uygulamalarıyla “Kariyer.net İnsana Saygı” ve “SecretCV HR Summit 2019 İK'nın Yıldızları” ödüllerine layık görülürken Employer Brand Summit kapsamında da “En Gözde” ikinci şirket seçildi.

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, insan kaynakları politikasıyla dijital yeniliklere imza atarak çalışan verimliliğini artırarak, uygulamalarıyla bu alanda ödüllere layık görüldü. Bu çerçevede işe alım sürecinde “İnsan Kaynakları Operasyonları Robotik Süreç Otomasyonu” ile dijital iş gücü dönemine geçiş yapan şirket, İK alanında üç farklı ödül birden aldı.

“İşe Alım Sürecini Dijitalleştirdik, bin 500 saat iş gücü açığa çıkardık”

CarrefourSA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Atilla Saman, “CarrefourSA İnsan Kaynakları Operasyonları Robotik Süreç Otomasyonu” hakkında yaptığı değerlendirmede yaklaşık 10 bin çalışanı olan ve yılda ortalama 3 bin 500 – 4 bin kişinin işe alındığı şirketlerinde, işe alım kapsamında bilgi girişinin mavi yakalılar için ortalama 15 dakika, beyaz yakalılar için de ortalama 30 dakika sürdüğünü belirterek şunları dile getirdi:

“Mavi yakalıların işe alımları için sahada toplam 16 kişi görev yapıyor. Bu ekip, tüm bilgilerin girişini tek seferde yapamıyor. Eğitim bilgisi, iletişim ve adres bilgileri, çalışma bilgileri, iş üniforması için beden bilgileri gibi birçok bilgi olmadan da işe alım yapılamıyordu. Tüm işe alım sürecini dijitalleştirerek işe alımı onaylanan kişilerin tüm bilgilerinin ve işe giriş evraklarının insan eli değmeden SAP İnsan Kaynakları modülüne girilmesini sağlayan bir proje başlattık. Proje ile SAP İnsan Kaynakları modülünde personel kartlarını hatasız ve eksiksiz bir şekilde yaklaşık 5 kat daha hızlı oluşturmaya başladık. Böylelikle sahada mobil olarak çalışan İK çalışanlarının SAP'den bağımsız, daha esnek iş akışı olan ve ara yüzü daha kullanışlı bir işe alım formu ile tanışmasını sağladık. Proje kapsamında sanal iş gücü kullanımı ile yılda yaklaşık bin 500 saat iş gücü açığa çıkarmış olduk. Böylece çalışanlarımız için daha katma değerli işler üretebileceği zaman oluşturduk.”



