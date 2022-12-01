İşe giden anne, dönüşte evini yanmış halde buldu

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş kat dairesinde 11 ve 14 yaşlarında iki çocuğu ve kız kardeşiyle yaşayan Şükran Hanal (33), lokantalara bulaşıkçılığa giderek ailesinin geçimini sağlıyor. Geçen salı akşamı işe giden Hanal'ın evi, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Tesellisi ailesine bir şey olmaması olan Hanal'ın evinde kullanılacak tek bir eşyası bile kalmadı. Biriktirdiği 3 bin TL ev kirası da yanan Hanal ve ailesi, gidecek bir yerleri olmaması nedeniyle ortada kaldı. Evin az zarar gören bir odasında yaşama tutunmaya çalışan aile, hayırseverlerden eşyaların ve evin tadilatı için destek bekliyor.

Kirası da yandı

Geçtiğimiz salı gecesi işte olduğu esnada çıkan yangında evinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, yangının evde çocukları ve kız kardeşi varken gerçekleştiğini anlatan Hanal, “Yangın gecesi sokakta kaldık, gidecek bir yerimiz yoktu. Kirada oturuyordum ama şu an ayrı bir mağdurum. 4 bin TL kira veriyorum, 3 bin TL'sini biriktirmiştim, o yandı. Eşyalarımın hepsi yandı. Daha önce de çok zor bir hayatım olduğu için eşyalarımın temininde Antalya Büyükşehir Belediyesi yardımcı olmuştu. Okula giden iki çocuğum var, kolay bir hayatım yok” dedi.

Büyükşehirden yine destek bekliyor

Tek başına hayat mücadelesi verdiğinin altını çizen Hanal, “Lokantada çalışıyorum ve günlük yevmiye alıyorum. Evimin onarılmasını ve eşyalarımı istiyorum. Gerçekten çok zor durumdayım. Büyükşehir Belediyesinin yeniden yardım etmesini çok isterim. Yanık eşyalar ve kapkara bir ev içinde iki çocuğuma nasıl bakacağım? Neredeyse evde yanmayan yarım oda var, o da simsiyah. Ne ekmeğimiz ne aşımız kaldı. Bu kış günü iki çocukla ne yapacağımı bilmiyorum” diye konuştu.

İsa Akar - Fırat Demir

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