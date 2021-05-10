İşe giden belediye personelleri kaza yaptı: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Kasım Çalışkan idaresindeki 02 ABF 431 plakalı motosiklet ile Cevdet Gülüşür idaresindeki 06 DA 5948 plakalı Renault marka otomobil, Gölbaşı Caddesi Orman İl Müdürlüğü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Kasım Çalışkan ile motosiklette bulunan Aziz Dolaş yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kasım Çalışkan ve Aziz Dolaş'ın Adıyaman Belediyesi personeli oldukları ve işe gittikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir

