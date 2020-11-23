İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İşe giden karı kocaya önce şişe attılar, sonra bıçakla yaraladılar

İşe giden karı kocaya önce şişe attılar, sonra bıçakla yaraladılar
İşe giden karı kocaya önce şişe attılar, sonra bıçakla yaraladılar

Afyonkarahisar’da işe giden karı kocaya apartmanın 6. katından cam şişe atan şahıslar kendilerini uyarınca da aşağı inip eşleri önce darp edip sonra da bıçakladılar. Olayın ardından polise de saldıran 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Z. eşi E.Z.'yi iş yerine bırakmak için evlerinden aşağı indikleri sırada oturdukları apartmanın 6. katından cam şişe atıldı. Çiftin kendilerine doğru cam şişe atan kişileri uyarması üzerine Şükrü O., İsmail O., Özden H. ve Erol E., isimli şahıslar aşağı inerek M.Z. eşi E.Z.'yi darp etmeye başladı. Ayrıca olay esnasında Özden H., yanında bulunan maksat dışı bıçakla M.Z.'yi elinden yaraladı.

Olay yerine gelen polis ekiplerine de saldıran şahıslar daha sonra etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Hayati Kanat

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.