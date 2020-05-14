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İşe giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

İşe giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı
İşe giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı

İstanbul’da sabah işe giden bir kadın başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çığlık atarak yardım isteyen kadının imdadına vatandaşlar koştu. Köpekleri kovalayan vatandaşlar kadını kurtardı.

İşe giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı - Tıkla İzle

Olay, Esentepe Mahallesi'nde geçen Çarşamba sabah saat 07.00 sıralarında yaşandı. İşe gitmek için evden çıkan bir kadın, yaklaşık 20 metre yürüdükten sonra 2868 Sokak'ta başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Bir süre koşarak köpeklerden kaçmaya çalışan kadın köpeklerin pantolonunun paçasından tutmasıyla yere düştü. Çığlık atarak yardım isteyen kadının imdadına vatandaşlar koştu. Köpekleri kovalayan vatandaşlar kadını kurtardı. Yaşadığı anları anlatan kadın, "Sabah işime gidiyordum. Bir anda karşıma çıktı. Köpeklerden normalde korkmuyorum. Korkmadığım için kaçmadım. Üstüme saldırdı. Pantolonumun paçasından tuttu, yere düştüm. Yere düşünce elim de hafif yaralandı. Direkt yüzüstü yere düştüm zaten. Allah'tan paçamdan tuttu. Yoksa bacağımı ısırabilirdi" dedi.

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