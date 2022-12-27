İşe gitmek için evinden çıkan icra memuruna silahlı saldırı

Olay, Kadıköy Mahallesi Ilgaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, icra memuru B.A., işe gitmek için evinden çıktığı sırada, onu takip eden bir şüpheli tarafından her iki ayağında da silahla vuruldu. B.A. kanlar içinde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cihan Atik

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