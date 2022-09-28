İşe gitmeyince acı gerçek ortaya çıktı

Olay, Cemaliye Mahallesi Efe Sokak üzerinde meydana geldi. 52 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Arslan Vurgun, 26 Eylül Pazartesi günü işe gitmemesi üzerine telefonla arandı. İş yeri sahipleri tarafından defalarca telefonla aranan Vurgun'a ulaşılamaması üzerine evine gidildi. Zile basılmasına rağmen cevap gelmemesi üzerine olay yerine çağrılan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri içeri girdi.

Hüseyin Tayyar

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