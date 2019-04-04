İSEC 2019 başlıyor

Bu sene ilki gerçekleştirilecek Uluslararası Eğitim ve Değişim Sempozyumu 6 Nisan 2019 Cumartesi Günü Başlıyor. Organizasyon yetkililerden yapılan açıklamaya göre sempozyumda dünyanın ileri eğitim teknolojileri ve eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları katılımcılara tanıtılacak. Türkiye'den ve dünyadan akademisyenlerin de katılacağı ISEC2019, Akademik Platform, Eğitim ve Değişim Derneği(E-Der) ve İstanbul Medipol Üniversitesi işbirliğinde organize ediliyor.

Sempozyumda eğitim alanındaki tüm yeni yaklaşımlar ve Türk eğitim sistemini derinden etkileyecek değişim konuları ele alınacak. Alanında dünyanın sayılı organizasyonları arasında yer alacak sempozyuma Penn Devlet Üniversitesi, Florida Devlet Üniversitesi, Lowa Üniversitesi, Plovdiv Üniversitesi, Maine Üniversitesi gibi dünya çapında üniversitelerden temsilciler ve Türk akademisyenler katılacak. Medipol Üniversitesi Kavacık güney yerleşkesinde Saat: 09.00'da başlayacak sempozyum 18.00'da sona erecek. Programa İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve çok sayıda ilçe Milli Eğitim Müdürü katılacak.

“Eğitimin geleceğini etkileyebilecek değişimlerin analizi gibi konular konuşulacak”

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, E-Der Başkanı Ali Kocadayı ve Sakarya Üniversitesi Akademik Platform Başkanı Prof. Dr. Naci Çağlar ev sahipliğinde düzenlenecek Sempozyumun ana amacı eğitimin tüm alanlarında yeni yaklaşımlar, eğitim ve öğretim uygulamalarında değişim ihtiyacı, eğitimin geleceğini etkileyebilecek değişimlerin analizi gibi konular olacak. E-Der Yönetim Kurulu Üyesi Doç.

Dr. Hanifi Parlar yaptığı açıklamada, “Dünya çapında pek çok saygın üniversiteyi temsilen akademisyenlerin sunum yapacağı sempozyum, uluslararası düzeyde üniversiteler ve bilim adamları arasında güçlü bir işbirliği hedeflemektedir. Sempozyum, eğitim alanında çalışan tüm akademisyenleri, uzmanları, bürokratları, kurumları, vakıfları, öğrencileri, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek karşılıklı bilgi, düşünce, deneyim ve beceri paylaşımı ortamının oluşturulmasını amaçlamaktadır. Kabul edilen bildiriler doi numarası ve ISSN numarası ile online olarak yayımlanacaktır. Ayrıca gönderilen tam metin bildiriler arasından seçilen çalışmalar hakem kontrolünden geçtikten sonra APJEC-Akademik Platform Eğitim ve Değişim Dergisi'nde yayımlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Sempozyum Çağrılı Konuşmasını ABD Purdue Üniversitesi, Teknoloji Liderlik & İnovasyon Bölümü akademisyeni Prof. Dr. Mesut Akdere, Gelecek Teknolojilerinin İş ve Öğrenme Alanlarına Etkileri: Sanal Gerçeklik, Yapay Zeka ve Artırılmış Gerçeklik başlığı ile yapacak. Konuşma sonunda katılımcılarla bazı teknik uygulamalara da yer verecek olan Akdere'nin sunumu merakla beklenen konular arasında.

Sempozyumun diğer Çağrılı Konuşmasını SETA Eğitim ve Sosyal Politikalar Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Atilla Arkan da 2023 Eğitim Vizyonu ve Türk Eğitim Sistemi üzerine gerçekleştirecek.

Sempozyum ‘Bilim Kurulu' şu isimlerden oluşuyor:

Prof. Dr. Ali YILMAZ (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Celil KİRAZ (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Cihangir DOĞAN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Esra AKGÜL (Medipol Üniversitesi)

Prof. Dr. İlyas Yavuz (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Münevver ÇETİN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Musa ÜCE (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa Sinan KAÇALİN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Necip ŞİMŞEK (İstabul Ticaret Üniversitesi)

Prof. Dr. Niyazi CAN (Sütçü İmam Üniversitesi)

Prof. Dr. Paul RETISH (Iowa Üniversitesi, ABD)

Prof. Dr. Şeref DEMİRAYAK (Eğitim Fak. Dekan Vek., Medipol Üniversitesi)

Prof. Dr. Seyit Ahmet OYMAK (Harran Üniversitesi)

Prof. Dr. Yahya FİDAN (İstanbulTicaret Üniversitesi)

Prof. Dr. Zeynep GÜREL (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Doğan KAPLAN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Emin AYDIN (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Ravinder KOUL (Penn Devlet Üniversitesi, ABD)

Dr. Hammoudi ABDELHAK (Bejaia Üniversitesi, Cezayir)

Dr. Juliana CHAKAROVA (Plovdiv Üniversitesi, Bulgaristan)

Dr. Öğr. Üye. Hüseyin KOCAMAN (Medipol Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BALIKÇI (İstanbul Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Alaattin PUSMAZ (Marmara Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Sezen BARRIE (Maine Üniversitesi, ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Erdoğan TAŞTAN (Marmara Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Faruk LEVENT (Marmara Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi M. Emin TÜRKOĞLU ( Afyonkarahisar Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Miray TEKKUMRU KISA (Florida Devlet Üniversitesi, ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Orhan ÇANAKÇI (Marmara Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÇEZİKTÜRK KİPEL (Marmara Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Serkan ÜNSAL (Sütçü İmam Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Zahid KISA (Florida Devlet Üniversitesi, ABD)

Dr. Oğuz KÖKLÜ (Marmara Üniversitesi)