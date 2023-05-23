İSEDAK 39. İzleme komitesi toplantısı Ankara'da başladı

39. İzleme Komitesi Toplantısında açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Rıdvan Ağaoğlu, küresel ekonominin Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında toparlanmaya başladığını söyledi.

Ağaoğlu savaşın sebep olduğu tedarik zincirlerindeki aksaklıkların kısmen çözüldüğünü, enerji ve gıda piyasalarındaki sarsıntılarında azalmaya başladığını belirterek, “IMF'nin son Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda küresel büyümenin 2023 yılında yüzde 2,8 oranında dip yapacağı, gelecek yıl ise yüzde 3'e yükseleceğini tahmin edilmektedir. Öte yandan, küresel ölçekte geçtiğimiz yıl son 30 yılın zirvesine tırmanan enflasyonun yapışkan olma tehlikesi hala devam etmektedir” diye konuştu.

“Yüksek Faizler, üretimin ve istihdamın azalmasına yol açmaktadır”

Küresel piyasalarda yüksek enflasyonla mücadele için yapılan faiz artışının sadece enflasyonun alevini aldığına dikkati çeken Ağaoğlu faizlerin yükselmemesi gerektiğine vurgu yaparak şöyle konuştu:

“Yüksek enflasyonla mücadele anlamında yapılan müdahalelerin başında sıkılaştırıcı para politikaları ve faiz artışları gelmektedir. Kısa sürede enflasyon alevini düşürmeye bir çözüm sunsa da bu politikaların ülkelerimize önemli maliyetleri olmaktadır. Yükselen faizlerle birlikte artan finansman maliyetleri, yatırımların, üretimin ve istihdamın azalmasına ve böylece büyüme noktasında önemli daralmalara yol açmaktadır”

39. İzleme Komitesi Toplantısı, 24 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'de toplantı raporunun oluşturulmasıyla tamamlanacak.

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