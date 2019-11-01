ISI Genel Müdürü Dragas: “AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yı oyalıyor”

Batı Balkanlar'ın Avrupa Birliği'nin uzun süre önce sınırları çizilen mozaiği içinde sabitlenmemiş tek parça olduğunu belirten Uluslararası Güvenlik Enstitüsü Genel Müdürü Orhan Dragas, "Avrupa Birliği, 2003 yılından beri bu eksik parçaları mozaiğine eklemek niyetindeydi. Her ne kadar bu gayede farklı hızlarda ilerleseler de, Batı Balkanlardaki beş ülkenin tamamı aynı niyetteydi. Ta ki geçen hafta düzenlenen AB Zirvesi'ne kadar. Üsküp ve Tiran ile yapılması söz verilip, henüz başlatılmayan katılım müzakereleri bütün Balkanlar için bir Avrupa hikayesinin sonu olabilir” dedi.

Dragas, ayrıca Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile yapılan müzakerelerde Fransızların “Hayır” demesinden sonra Avrupa bürokrasisinin bitmek bilmeyen koridorlarında hüküm süren olayları spekülatif bulduğunu da açıkladı.