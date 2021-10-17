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Işıklarda bekleyen araçtaki kişilere bardak fırlattı, tekme tokat dövüldü

Işıklarda bekleyen araçtaki kişilere bardak fırlattı, tekme tokat dövüldü
Işıklarda bekleyen araçtaki kişilere bardak fırlattı, tekme tokat dövüldü

Mersin'de bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren ve alkollü olduğu öne sürülen şahıs, trafik ışıklarında beklerken bardak fırlattığı araçtaki kişilerce tekme tokat dövüldü.

Işıklarda bekleyen araçtaki kişilere bardak fırlattı, tekme tokat dövüldü - Tıkla İzle

Merkez Yenişehir ilçesi Pozcu semtinde alkollü olduğu öne sürülen kişi, bulunduğu restoranda sağa sola bağırarak çevreye zarar vermeye başladı. Etraftaki kişilerin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen şahıs, masadaki bardak, tabak gibi eşyaları yola fırlatarak kırdı.

Bu sırada trafik ışıklarında bekleyen bir araca bardak fırlatan şahıs, araçtaki kişilerin tepki göstermesi üzerine restoranın camından atlayarak öfkeyle aracın yanına gitti. Şahıs, yaşanan arbede sırasında araçtan inen kişilerce tekme tokat dövüldü. Yaşanan arbede, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşananları bulunduğu otomobilden cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaş ise o anları sosyal medyada paylaştı.

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