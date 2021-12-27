Işıklı Gölü buz tuttu, balıkçılar gölün üzerinde yürüdü

Denizli'nin Çivril İlçesi sınırları içinde bulunan ve sulama amaçlı kullanılan Işıklı Gölü'nde üç boyunca hava sıcaklığı -4,-5'lere düşünce göl dondu. Gölde teknelerle ava çıkan avcıların suya bıraktıkları balık ağları buz nedeniyle toplanamadı.

Göle açılan balıkçıların tekneleri buzdan zarar görünce kıyıya geri dönmek zorunda kaldı. Mevsiminde göl üzerinde açan nilüfer ve papatya tarlalarıyla ünlü buz tutan gölün kıyı kesimlerinde balıkçılar suyun üzerinde çizmeleriyle gezdi buz kırılmadı.

Yaşanan aşırı soğuktan çıkan karayelle birlikte buz tutan gölde buzun çözüldüğünü balık ağlarını üç gün sonra toplayabildiklerini anlatan balıkçı Özer Çetinkaya, “Havalar birkaç gündür soğuk gidiyor -4, -5 leri gördük. Işıklı Gölü tamamen buz tuttu. Üzerinde biraz yürüdük kırılmadı. Teknelerle açılalım buzların altında ağlarımız kaldı balıkları alalım dedim. Teknelerle açıldık. Teknelerimize zarar verdi. Karayel esince buz çözüldü şuan bir sıkıntı yok” dedi. Aşırı soğuk hava nedeniyle ilçeye bağlı Gürsu Mahallesi'nde ki görsel güzelliğe sahip şelale de donmuştu.

Hasan Durna - Eren Elyesa Polat



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