İşinden evine koşarak hazırlanan esnaf yarışta üçüncü oldu

Kapalı çarşıda esnaf olan Enver Koç, dükkanını kapattıktan sonra 20 kilometre uzaklıktaki evine her gün koşarak gidiyor. Bu sayede yılın belirli zamanlarında katıldığı yarışlara hazırlık yapıyor. Koç, Kıbrıs'ta düzenlenen Alayköy Uluslararası Maratonunda 60 yaş üstü kategorisinde üçüncü gelmeyi başardı. Madalyasını alıp Bursa'ya dönen Koç'u esnaf arkadaşları tebrik etti.

Burak Türker

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.