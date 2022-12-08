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İşinden evine koşarak hazırlanan esnaf yarışta üçüncü oldu

İşinden evine koşarak hazırlanan esnaf yarışta üçüncü oldu
İşinden evine koşarak hazırlanan esnaf yarışta üçüncü oldu

Bursalı esnaf her gün işinden evine koşup giderek hazırlandığı uluslararası yarışta üçüncü oldu.

İşinden evine koşarak hazırlanan esnaf yarışta üçüncü oldu - Tıkla İzle

Kapalı çarşıda esnaf olan Enver Koç, dükkanını kapattıktan sonra 20 kilometre uzaklıktaki evine her gün koşarak gidiyor. Bu sayede yılın belirli zamanlarında katıldığı yarışlara hazırlık yapıyor. Koç, Kıbrıs'ta düzenlenen Alayköy Uluslararası Maratonunda 60 yaş üstü kategorisinde üçüncü gelmeyi başardı. Madalyasını alıp Bursa'ya dönen Koç'u esnaf arkadaşları tebrik etti.

Burak Türker

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