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İşini son ana bırakanlar bıçakçılara akın etti

İşini son ana bırakanlar bıçakçılara akın etti
İşini son ana bırakanlar bıçakçılara akın etti

Kurban Bayramı’nda bıçaklarını biletmeyi son ana bırakan vatandaşlar, bıçakçılar çarşısında yoğunluk oluşturdu.

İşini son ana bırakanlar bıçakçılara akın etti - Tıkla İzle

Kurban Bayramı'nın ilk günü olmasına rağmen kurbanlarını kesecek olan birçok vatandaş, bıçaklarını biletmeyi son ana bıraktı. Eskişehir'in Sıcak Sular Bölgesi'ndeki bıçakçılar çarşısı bayramın ilk gününe kalabalıkla uyandı. Bıçaklarını biletmeyi unutan ya da erteleyen vatandaşlar bıçakçıların önünde kuyruklar oluşturdu. Bıçakçılar ise bayramın ilk gününü çalışarak geçirdi.

“Müşterilerimiz için bayram yapmıyoruz”

Kurban Bayramı'nın ilk gününde de mesai yapan bıçakçılardan Melih Başak, müşterilerinin ihtiyaçları için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Bayramın ilk günü olmasına rağmen şaşırtıcı bir yoğunluk olduğunu ifade eden Başak, “Şu anda işini son güne bırakanlarla uğraşıyoruz. Biraz kalabalık, müşterilerimiz için bayram olmasına rağmen biz de çalışıyoruz ve bayram yapmıyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Bayramın birinci günü olmasına rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Pandemiden dolayı mı böyle oldu pek anlamadım, yine kalabalık. Birinci gün olmasına rağmen yoğunluk halen devam ediyor” diye konuştu.

“İşimi bir daha asla son ana bırakmam”

Bıçaklarını biletmeyi son güne bırakan vatandaşlardan Barış Tekin ise gördüğü kalabalık karşısında şaşırdığını belirterek, “Bugün bayramın ilk günü ama bıçakçılar kalabalık. Ben herkes işlerini dünden halletmiştir diye düşündüm. Keşke daha önceden bıçaklarımı biletseydim. Şimdi kalabalığa kaldık. Bu bana ders oldu bir daha asla son ana bırakmam” şeklinde konuştu.

Abdullah Güçlü - Çağatay Gür

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