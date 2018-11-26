Isınmak için ambulans çalan şüpheli tutuklandı

Antalya'da geçtiğimiz Cumartesi günü özel bir hastanenin bahçesinde park halinde olan ambulans, sabaha karşı çalındı. Durumun polise bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, ambulansı Seril ilçesi Gedik Kavşağı'nda durdurdu. Olayın şüphelisi F.Ç. (31) ise gözaltına alındı. İfadesinde daha önce Batman'da ikamet ettiğini söyleyen F.Ç., ailevi ve sağlık sorunları nedeniyle Antalya'ya geldiğini kaydetti. F.Ç., “Herhangi bir iş yapmıyorum. Hava soğuk olduğu zaman bazen hastane içerisinde yatarım. Bu gece de hastane içerisinde yatıyordum. Uyanıp dışarı çıktım. Üşüdüğümden dolayı ambulansı gördüm ve içine girdim. Ambulans çalışır vaziyetteydi. Ambulansı daha sonra çalmışım. Aracı nasıl sürdüğümü ve nereye gittiğimi hatırlamıyorum. Görevli polisler beni durdurduğunda Serik'te olduğumu öğrendim. Görevli polislere direnmedim. Aracı çaldığımı hatırlamıyorum. Zaten aracı çalma niyetim de yoktu. Amacım sadece ambulansın içerisinde ısınmaktı. Araca herhangi bir zarar vermedim. Yaptığımdan dolayı pişmanım" dedi.

Öte yandan, şüphelinin ambulansı çalma anı güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Ferah Vanlı

