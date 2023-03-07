Isınmak için tahta toplamaya çıkan genç, gelen ses üzerine enkazdan hayat kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hemen Hatay'a giden AFAD gönüllüsü Eda Karabaş ve Doğuş Adıyaman, arkadaşlarıyla gün boyu arama-kurtarma çalışması yaptıktan sonra görevi arkadaşlarına devrederek dinlenmeye geçti. Yakılan ateşin başında dinlenen gönüllülerden biri, yakmak için tahta ararken enkazdan ses geldiğini hemen ekip arkadaşlarına bildirdi. Bunun üzerine sesin geldiği enkazda arama-kurtarma faaliyeti yapan gönüllüler, moloz yığınları arasından bir kadını canlı olarak kurtardı.

Ekipte yer alan 21 yaşındaki Doğuş Adıyaman, depremin ikinci gününde ekip olarak deprem bölgesinde olduklarını belirterek, "Ekiplerimiz Hatay'da 22 kişiyi enkaz altından canlı çıkardı. Hem psikolojik olarak hem de duygusal olarak çok zorlandık. Hava oldukça soğuktu. Gece saat 02.00 sıralarında arkadaşlar ateş başında ısınıyorduk. Tahta parçalarını toplamaya giden arkadaşımızın koşarak gelip 'Enkazda ses var' demesi üzerine hemen o noktaya gittik. Ses var mı diye kontrol ettik ve sesi teyit ettikten sonra çalışmalara başladık. Küçük bir delik açıp depremzede teyze ile iletişime geçtim. 'Moralini bozma teyze seni buradan çıkartacağız, hepimiz senin için buradayız' dedim. Açtığımız delikten içeri girince teyze yatağın üstündeydi. Yatağın üstünde de dolap yanına düşmüştü. Dolabın kapağı teyzenin üzerine düşmüştü. Dolabı kırarak açılan delikten teyzeye ulaşıp boynuna boyunluk taktım. Yavaş yavaş çıkarttık. Halen teyzeyi unutamadım. Fazla bir şeyi de yoktu, sadece ayağında bir ağrı vardı. Keşke şimdi kurtardığım teyze ile iletişime geçebilsem ve durumunu öğrenseydim. Polis annesi olduğunu söylemişti. 'Oğluma haber verin' diyordu. Allah bu acıları bir daha ülkemize yaşatmasın. AFAD gönüllerine destek veren Valimiz İdris Akbıyık ve AFAD Müdürü Resul Karadeniz'e teşekkür ediyoruz" dedi.

AFAD Gönüllüsü Eda Karabaş ise, depremin ikinci gününde Hatay'da göreve başladıklarını söyleyerek, "Hakkari Üniversitesi ve AFAD gönülleri ile 13 kişiydik. Hakkari'den bölgeye gelen ekipler 22 can kurtardı. Keşke daha fazla can kurtarsaydık. İyi ki bölgeye gittik" ifadelerini kullandı.

Feyzullah Taş



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