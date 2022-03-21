Isınmak için yakılan ateş yangına neden oldu

Yangın, Adasan sitesinin içerisinde bulunan bir hurda dükkanında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılıkta çalışan işçiler soğuk havadan korunmak için odun yakarak ısınmaya çalıştı. Alevlerin bir anda hurdalara sıçraması üzerine yangın çıktı. İşçiler alevleri kontrol altına almaya çalışsa da başarılı olamadı.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken bir miktar hurda ise kül oldu.

Ekrem Keser



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