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Isınmak için yaktıkları mangalı evin içine aldılar, canlarından oldular

Isınmak için yaktıkları mangalı evin içine aldılar, canlarından oldular
Isınmak için yaktıkları mangalı evin içine aldılar, canlarından oldular

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde ısınmak için evin içine aldıkları mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki arkadaş hayatlarını kaybetti.

Olay, Ergani İlçesi Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seyit Ali Çetin'e (38) ulaşamayan arkadaşları durumu ailesine bildirmesi üzerine eve gelen yakınları, Çetin ve Şanlıurfa'dan geldiği öğrenilen arkadaşı Cuma Özarı'nın (39) cansız bedenlerini buldu.

Isınma amaçlı yaktıkları düşünülen mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri öğrenilen Çetin ve Özarı'nın cenazeleri otopsi için Ergani Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelere teslim edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Sedat Irmak
 

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