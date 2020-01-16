Isınması için çalışır halde bırakılan LPG'li otomobilde yangın

Edinilen bilgiye göre, Hacıhalilarpaç Mahallesi'nde kahvehanenin önüne park edilen otomobilden bir süre sonra dumanlar yükselmeye başladı. Bu sırada telefon görüşmesi için kahvehanenin dışına çıkan Mustafa Basır, otomobilden hafif duman çıktığını fark ederek konuşmasını kesmeden içeridekileri uyardı. İçeriden koşarak gelen otomobil sahibi, iddiaya göre aracının ısınması için açık bıraktığı kontağı kapadı. Ardından da bir vatandaş ön kaputu açtı. Motor kısmı yanmaya başlayan motor, Ali Basır adlı esnafın yangın tüpüyle yaptığı müdahale ile söndürüldü.

"Patlama olabilirdi, yangın kahvehaneye sıçrayabilirdi"

Olaya tanık olan vatandaşlar, yangının söndürülememesi halinde bir patlamanın yaşanabileceğine dikkat çekti. Yangın tüpüyle müdahalede bulunan Ali Basır, olayın sabah saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Arkadaş arabayla geldi. Bir çay aldı, çayını içiyordu. Bu esnada oğlum önemli bir telefon görüşmem var diyerek dışarıya çıktı. Az sonra bize otomobilden duman çıktığını söyledi. Dışarı koştuk, ön kaputu açtığımızda alevler çıktığını görünce oğlum koşarak yangın tüpünü getirdi. Yangını söndürdük, otomobili tamamen yanmaktan kurtardık. Araba tüplüydü, patlama olabilirdi, yangın kahvehaneye sıçrayabilirdi" dedi.

Yangını fark eden Mustafa Basır ise, "Önemli bir telefon görüşmem vardı, dışarıya çıktım. Baktım arabadan dumanlar yükselmeye başlamıştı. Hemen gittim içeridekilere haber verdim. Hemen yangın tüpünü aldık, söndürmeye başladık. Patlama olabilirdi, geç kalsaydık patlardı büyük ihtimalle" diye konuştu.

Soğukkanlılıkla yapılan müdahaleyle aracın tamamen yanmaktan kurtarıldığını ifade eden Hacıhalilarpaç Mahallesi Muhtarı Hüseyin Nergiz ise esnafa soğukkanlılığı için teşekkür etti. Nergiz, yaşanan olaydan sonra evlerde de yangın tüpü bulunması gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Hüseyin Yıldız