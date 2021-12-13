Isırdığı çikolatanın içerisinden poşet çıktı

Olay, geçtiğimiz gün Çanakkale Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Kızıyla birlikte zincir marketin şubesine giden 2 çocuk annesi Serpil Cesur (40) yalnızca bitter çikolata yiyebilen tip-1 diyabet hastası kızı Nisanur Cesur (8) için çikolata aldı. Daha sonra eve gelen anne Cesur, şeker ölçümü yapıldıktan sonra kızına çikolatayı verdi.

Nisanur Cesur çikolatayı ısırdıktan sonra içerisinde bir şey olduğunu fark etti ve durumu annesine söyledi. Annesi çikolatayı inceleyince çikolatanın içerisinden poşet parçası olduğunu gördü.

Serpil Cesur, konuyu eşi Hakan Cesur'la paylaştı. Baba Cesur, çikolatanın fotoğraflarını göndererek gerekli kurumlara şikayette bulundu.

“Üretim aşamasında içerisine poşet girmiş”

Çikolatanın içerisine poşetin nasıl girdiğini anlamadıklarını belirten Serpil Cesur, “Kızım rahatsızlığından dolayı sadece bitter çikolata yiyebiliyor. En son aldığımız çikolatada bir problem çıktı. Artık kızım o çikolatayı da yiyemiyor maalesef. Nasıl olduğunu bizde anlamadık ama çikolatanın içerisine üretim aşamasında poşet girmiş” dedi.

“Çikolatayı ısırdıktan sonra poşeti görünce tiksindi”

Yaşanan olayla ilgili gerekli yerlere şikayette bulunduklarını da belirten Cesur, “Tarım İl Müdürlüğüne de şikayette bulunduk. Eşim CİMER'e yazdı ve fotoğraflarını gönderdi. Tüketici haklarına şikayette bulunacağız ve bir de bütün herkes sesimizi duysun istedik. Eğer üretiliyorsa da kontrollerinin yapılması gerekiyor. Çikolatanın içerisinden poşet çıkıyor. Bu görünmeyecek bir şey de değil. Kızım artık çikolata yemek istemiyor. Biz o yüzden üzgünüz. Çikolatayı ısırdı ve azında poşet olunca tiksindi. Artık onu da yemek istemiyor” diye konuştu.

“Artık hayatım boyunca çikolata yemek istemiyorum”

İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Nisanur Cesur ise “Diyabetle ilgili bir hastalığım var. Hastalığım yüzünden sadece bitter çikolata yiyebiliyorum ve en son aldığımız bitter çikolatanın içerisinden poşet çıktı. Ben o çikolatadan biraz yemiştim ve bir daha o çikolatadan yemek istemedim. Tiksindim ve bir daha da yemek istemiyorum. Ölçüm yapınca şekerim düşük veya yüksekse yiyemiyorum ama normalse yiyebiliyorum. Artık hayatım boyunca çikolata yemek istemiyorum” şeklinde konuştu.

Utku Yaşar Cüce

