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Isırığı bir insanı öldürmeye yeten koca engerek yılanı görüntülendi

Isırığı bir insanı öldürmeye yeten koca engerek yılanı görüntülendi
Isırığı bir insanı öldürmeye yeten koca engerek yılanı görüntülendi

Elazığ’da, Türkiye'nin en zehirli türlerinden biri olan koca engerek yılanı görüntülendi.

Isırığı bir insanı öldürmeye yeten koca engerek yılanı görüntülendi - Tıkla İzle

Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şubesi tarafından Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi çerçevesinde izlemeye değer türler ile ilgili çalışma yapıldı. ''Ulusal Biyolojik Çeşitlilik ve Envanter İzleme Projesi'' çerçevesinde izlenen türlerden olan ve Türkiye'deki en zehirli 15 yılan türünden biri olan koca engerek yılanı görüntülendi. Ekiplerin çalışmasında koruma altında olan koca engerek yılanının yaşadığı alanlar tespit edilerek, izlemesi gerçekleştirildi.

Erkan Bay

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