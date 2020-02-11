Isıtıcı ürünlere rağbet arttı

Havaların soğumasıyla birlikte tüketiciler ısıtıcı ürünlerine yöneldi. Elektronik perakendecisi MediaMarkt, 2020 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre ısıtıcı ürünlerinden elde edilen cironun yüzde 68 oranında arttığını açıkladı. Isıtıcı ürünler arasında ise en çok rağbet gören elektrikli battaniyeler olurken bu ürünlerde fiyat ve ebat yelpazesi de sunuluyor.

Ayaklara sıcak masaj keyfi

Şirketin diğer ısıtıcı ürün alternatifleri arasında bölgesel ısıtma sağlayan ve masaj yapan ürünler de bulunuyor. Bu ürünler ise özellikle günün yorgunluğunu atmak ve rahatlamak için tercih ediliyor.