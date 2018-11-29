İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Isıtma giderlerinde yüzde 30'luk enerji tasarrufu

Isıtma giderlerinde yüzde 30'luk enerji tasarrufu
Isıtma giderlerinde yüzde 30'luk enerji tasarrufu

Siemens, geliştirdiği yeni nesil Akıllı Termostat ile enerjide yüzde 30’a varan tasarruf sağlandığını duyurdu.

Dijitalizasyonun öncde gelen markası Siemens, geliştirdiği yeni nesil Akıllı Termostat ile ısıtma maliyetlerinden tasarruf ettiriyor. Yapılan şirket duyurusuna göre apartman daireleri, öğrenci yurtları ve diğer tüm yerleşim alanlarında bulunduğu ortama en uygun iklimi tespit ediyor. ‘Yeşil Yaprak' özelliği sayesinde enerji tüketimini optimize eden akıllı termostat, uzaktan kontrolü, uygulama arayüzü ve kullanıcı dostu tasarımı ile öne çıkıyor. 

İdeal iklim koşulları
Isıtma uygulamalarının daha profesyonel kontrol ve otomasyonu için tasarlanan Akıllı Termostat, sıcaklık, nem, aydınlık, yakınlık, varlık ve hava kalitesi sensörleri ile çevresini algılayarak ortamın analizini yapıyor. Üzerindeki 6 adet sensör sayesinde standart bir internet bağlantılı termostattan çok daha fazlasını sunan Siemens Akıllı Termostat, bulunduğu ortamdaki değişikliklere sürekli adapte olarak kullanıcılar için her zaman en uygun iklim koşulları ve en yüksek konforu sunuyor.

Uzaktan kontrol
Akıllı Termostat uygulaması sayesinde mobil cihazlar üzerinden de ulaşılabilen sistem, her an her yerden kontrol ve takibe olanak sağlıyor. Uygulama sayesinde farklı modlar ayarlanabiliyor, nem seviyesi izlenebiliyor ve iç mekânın hava kalitesi ölçülebiliyor. Uygulama sayesinde hem Akıllı Termostatın kontrolü kolaylaşıyor hem de yaşam alanları, konfor sağlayacak şekilde ayarlanıyor.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.