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İşitme engelli gencin bayrak sevdası duygulandırdı

İşitme engelli gencin bayrak sevdası duygulandırdı
İşitme engelli gencin bayrak sevdası duygulandırdı

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ikamet eden işitme engelli gencin Türk bayrağına olan sevgisi görenleri duygulandırdı. Genç, yağış nedeniyle kirlenen Türk bayrağını yıkayıp yerine astı.

Ceylanpınar ilçesinin kırsal Sükna Göçer bölgesinde ikamet eden işitme engelli Ahmet Kılıç, oturdukları kerpiç evdeki bayrağın kirlendiğini görünce bayrağı sabunla yıkayıp tekrar yerine astı. Yaşananlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Bayrak sevdalısı olarak tanınan Ahmet Kılıç işaret dilini kullanarak, "Yaklaşık 20 günden beri TİGEM sınırları içerisinde kalan Sükna Göçer bölgesinde kalıyoruz. Bayrağın kirlendiğini görünce onu iyice temizleyip tekrar yerine astım. Bayrağımızın dalgalandığını görünce çok mutlu oluyorum. Bayrağımı çok seviyorum. Nerede olursam olayım kanımın son damlasına kadar bayrağımızı koruyacağım” dedi.

Sosyal medyada da yer alan görüntüler kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı.  

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