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İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası devam ediyor

İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası devam ediyor
İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası devam ediyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 9 ilin katılımı ile Karabük’te düzenlenen Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası ikinci gününde devam ediyor.

İşitme Engelliler Kadınlar Hentbol Türkiye Şampiyonası devam ediyor - Tıkla İzle

Soğuksu Merkez Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ikinci gününde 8 takım karşı karşıya geldi. İstanbul, Ankara, Muğla, Denizli, Adana, Eskişehir, Çorlu ve İzmir illerinden toplam 9 takımın mücadele ettiği turnuvada takımlar dereceye girmek için kıyasıya mücadele ediyor.

Müsabakalarda İzmir Sağırlar GSK - Adana Kurttepe Sağırlar GSK'yı 9-6, Eskişehir İESK rakibi Yıldırım İESK'i 20-6 mağlup etti. Çorlu İE Trakya SK ve Denizli İESK ise maçı yarına ertelendi.

Şampiyona 2 Haziran Çarşamba günü oynanacak final müsabakaları ile sona erecek.

Rıdvan Bostancı
 

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