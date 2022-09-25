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İşitme ve konuşma engelli adam 40 yıldır kıraathanelerde çalışarak ailesini geçindiriyor

İşitme ve konuşma engelli adam 40 yıldır kıraathanelerde çalışarak ailesini geçindiriyor
İşitme ve konuşma engelli adam 40 yıldır kıraathanelerde çalışarak ailesini geçindiriyor

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde ikamet eden işitme ve konuşma engelli 62 yaşındaki Nizam Titiz, 40 yıldır kıraathanelerde çalışarak ailesini geçindiriyor.

Diyarbakır'da çocuk yaşta bir ciğercide yaklaşık on yıl çalışan Nizam Titiz, daha sonra memleketi Mardin'in Mazıdağı ilçesine gelerek burada kıraathanelerde çalışmaya başladı. Tüm Mazıdağı halkı tarafından tanınan Titiz'in, yaptığı çay ise müşteriler tarafından çok beğeniliyor. "15 yıldır Nizam ağabeyle kıraathaneyi beraber işletiyoruz" diyen kıraathane işletmecisi Kadir Akyol, Titiz'in artık ailesinin ferdi olduğunu söyledi.

Serhat Abi

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