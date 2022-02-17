İskandinavlara özendi, buz gibi akan şelalenin altına girdi

Kars'ta öğretmenlik yapan Erzincanlı doğa sever, hemen her İskandinav ülkesinde gerçekleştirilen ve tarihi çok eskilere dayanan bir gelenek olan buzlu suya girme kültürünü benimseyerek kış aylarında zaman zaman buz tutan göllere ve soğuk sulara kıyafetlerini çıkararak giriyor. Şimdiye kadar 30 ülke gezen doğa tutkunu Selim Özgün, gezdiği ülkelerden gördüğü ve benimsediği gelenekleri memleketi Erzincan'da hayata geçirdi. Buz tutarak 2 metrelik sarkıtları oluşan ve ziyaretçilerini görüntüsüyle mest eden Çağlayan beldesinde bulunan Girlevik Şelalesi'nde kıyafetlerini çıkarıp gürül gürül akan buz gibi suyun altına giren Özgün, İskandinav ülkelerinin kış aylarında gelenek haline getirdiği geleneği Erzincan'da uyguladı. Doğa ile iç içe olmayı çok seven öğretmen, kış ayları boyunca fırsat buldukça bu tür aktiviteler yapmaya devam ediyor.

Buz tutan ve görsel şölen oluşturan Girlevik Şelalesi drone ile de havadan görüntülendi.

‘Doğuda soğuk hava etkisini sürdürüyor'

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Çığ uyarısı”

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

“Buzlanma ve don uyarısı”

Bölgede gün boyunca buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Emin Ferhat Sevilir

