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İskeleden denize atlayan kadını gemi görevlisi böyle kurtardı

İskeleden denize atlayan kadını gemi görevlisi böyle kurtardı
İskeleden denize atlayan kadını gemi görevlisi böyle kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iskeleden denize atlayarak intihar etmek isteyen kadın, iskelede görevli Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından kurtarıldı.

İskeleden denize atlayan kadını gemi görevlisi böyle kurtardı - Tıkla İzle

Olay bu gün sabah saatlerinde İzmit 1 Mart Vapur iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 Mart Vapur iskelesine gelen bir kadın çevreyi kontrol ettikten sonra denize atlayarak intihar etmek istedi. Kadının denize atladığını gören çevredeki vatandaşlar, hızla kadının atladığı yere geldi. Bir süre kadını kurtarmak için mücadele eden vatandaşlar başarılı olamayınca o sırada iskelede olan ve Deniz ulaşım hizmeti veren vapurlarda görev yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeli Hakan Sonay, kadını kurtarmak için düşünmeden denize atladı.

Sonay, denize atılan duba yardımıyla kadını iskeleye çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan kadın, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kadının iskeleden denize atlama anları ise iskeledeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iskelede bir süre gezen kadın, çevreyi kontrol ettikten sonra denize atlıyor. Kadının suya atladığını gören çevredekiler ise iskelede bulunan can simidini suda hareketsiz yatan kadına ulaştırmaya çalışıyor. Bu sırada gemide görevli olan Hakan Sonay hızla gelerek suya atlayıp, vatandaşların da yardımıyla kadını denizden çıkarıyor.

Gürcan Yılmaz


 

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