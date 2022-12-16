İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İşkence Gören 6 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti!

İşkence Gören 6 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti!
İşkence Gören 6 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti!

Eskişehir’de babaanne, hala ve amcalarının yaşadığı evde bakımsızlık ve kötü muamele gördüğü iddia edilen 6, 9 ve 12 yaşlarındaki 3 çocuktan 1’i hayatını kaybetti, diğer 2 çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde babaanne, hala ve amcalarının yanında yaşayan 6, 9 ve 12 yaşlarındaki 3 çocuğun bakımsız bırakıldığı ve kötü muamele gördüğü iddia edildi. Evde yaşayan 6 yaşındaki Nur Elif Tiftik'in hayatını kaybetmesi üzerine ortaya çıkan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 9 ve 12 yaşlarındaki 2 çocuğun ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı öğrenildi.

Abdullah Güçlü

İLGİLİ HABER
Hayatını kaybeden Nur Elifin akrabalarından şok iddialar Hayatını kaybeden Nur Elif’in akrabalarından şok iddialar
İLGİLİ HABER
Minik Nur Elifi öldüren, ağabeylerini ise aç bırakan hala ile amca adliyede Minik Nur Elif’i öldüren, ağabeylerini ise aç bırakan hala ile amca adliyede

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.