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İskenderun Körfezi turkuaz rengine büründü

İskenderun Körfezi turkuaz rengine büründü
İskenderun Körfezi turkuaz rengine büründü

İskenderun’da etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken körfezin rengi turkuaza dönüştü.

İskenderun'da gün boyu devam eden sağanak yağmur ve fırtına akşam saatlerinde iyice şiddetlendi. Fırtına ve yağmur özellikle deniz trafiğini olumsuz etkiledi. İskenderun körfezinin mavi sularının turkuaz rengine dönüştüğü İskenderun'da fırtınaya aldırış etmeyen amatör balıkçılar denizin bu güzel manzarasında balık tutmaya devam ettiler. Fırtına ve yağmurun akşam saatlerinde şiddetini arttırması nedeni ile İskenderun Adana yolunun bir bölümü sular altında kaldı. Sürücülerin zor anlar yaşadıkları bölgede araçlar su içerisinde ilerlemekte güçlük çektiler.

Ahmet Seher

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