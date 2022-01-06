İskenderun Körfezi'nde denize düşen dinamit yüklü konteyner çıkarıldı

İskenderun Körfezi'nde bir ay önce fırtınalı havada gemiden denize dinamit yüklü konteyner düştü. Denizin yaklaşık 80 metre derinliğine kadar düşen konteyner Hiperbarik doktoru basınç odası ve helyum gazı ile yapılan dalışlar ile çıkartıldı.

Dinamit yüklü konteyner İskenderun Sahil Güvenlik Gurup Komutanlığı ekiplerinin nezaretinde İskenderun Limanı'nda güvenli bölgeye çekildi.

Dalgıç Ümit Özdemir, İskenderun Körfezi'nde bugüne kadar ilk kez böyle bir operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu Türk dalgıçlarının başarısıdır. İskenderun dalgıçlarının başarısıdır. 4-5 gün süren çalışmalar neticesinde konteyneri çıkarmayı başardık.” dedi.

Ahmet Seher

