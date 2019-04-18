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İskenderun Körfezi'nde gün batımında şimşek şöleni

İskenderun Körfezi'nde gün batımında şimşek şöleni
İskenderun Körfezi'nde gün batımında şimşek şöleni

Şiddetli sağanak yağmurların etkili olduğu İskenderun Körfezi'nde eşine az rastlanır bir doğa olayı gerçekleşti. Gün batımında bir biri ardına çakan şimşekler görsel bir şölen oluşturdu.

İskenderun Körfezi'nde gün batımında şimşek şöleni - Tıkla İzle

Sağanak yağmur Hatay'ın bir çok ilçesinde günlerdir etkisini sürdürüyor. İskenderun Körfezi'nde etkili olan şiddetli yağmur deniz üzerinde kartpostallık görüntüler oluştururken güneşin battığı saatlerde eşine az rastlanan görüntüler ortaya çıktı.

Gün batımı sırasında İskenderun Körfezi'nin bir bölümünü kaplayan bulutlar beraberinde yağmuru getirirken şimşeklerin bir biri ardına çakması muhteşem görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Gün batımında başlayan şimşekler gecenin geç saatlerine kadar etkisini sürdürdü.  

Ahmet Seher
 

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