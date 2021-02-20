İskenderun'da aranan 8 şahıs yakalandı

Edinilen bilgiye göre; İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında, kasten yaralama, tehdit, ceza kanununa muhalefet, hükümlü ve tutuklunun kaçması, borç ödeme şartının ihlal etme suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanması için 11 adrese eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenledi.

Yapılan baskında, A. B., K. K., S. A., Y. E. E., M. A. K., A. A., M. O. K. , ve E.Ş. adlı 8 şahıs yakalandı. Aranan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Necati İvgin

